В Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара

Бразильские власти предложили создать единую валюту БРИКС, чтобы отказаться от доллара. Об этом написал обозреватель Александр Лемуан в статье для французского издания AgoraVox.

«Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая», — указывается в публикации, которую цитирует Life.ru.

Журналист отметил, что об обсуждении введения единой валюты на саммите в августе 2023 года заявила в начале мая глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Обозреватель назвал этот вопрос актуальным из-за скорого расширения союза.

Так, о желании присоединиться к БРИКС уже высказались Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ. Кроме того, ещё семь стран проявили заинтересованность в членств