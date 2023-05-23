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Условия реструктуризации «Яндекса» еще в проработке

ВТБ планирует принять итоговое решение о вхождении в сделку по «Яндексу» после переговоров

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Окончательное решение о вхождении ВТБ в будущую сделку по «Яндексу» планируется принять после переговоров о доле, сумме и прочих условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей банка.

«ВТБ заинтересован в покупке доли в российском «Яндексе» в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях», — пояснили в ВТБ.

Другие подробности в банковской организации не привели.

При этом все детали предполагаемой реструктуризации российской ИТ-компании в проработке, отметили представители «Яндекса».

«Как мы говорили ранее, все предлагаемые изменения, в том числе состав инвесторов, должны будут одобрить текущие акционеры», — разъяснили в пресс-службе.

Осенью 2022 года «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами.

Также «Яндекс» получил 38,6 млрд рублей за продажу «Дзен.Платформы».

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