Маккарти ежедневно готов обсуждать с Байденом проблему госдолга

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что он готов для предотвращения дефолта в стране ежедневно обсуждать с президентом Джо Байденом темы повышения потолка государственного долга. Об этом после встречи с Байденом Маккарти сказал на пресс-конференции журналистам, сообщает ТАСС.

Спикер подчеркнул, что он и Байден должны говорить друг с другом каждый день, чтобы решить проблему государственного долга. Маккарти отметил, что если они даже не смогут встретиться очно, то будут обязательно обсуждать государственный долг по телефону.

Комментируя прошедшую встречу с Байденом, Маккарти сказал, что они оба хотят достичь договоренностей. И хотя между ними существуют разногласия, они честны перед друг другом в желании найти точки соприкосновения.

Ранее Маккарти после встречи с Байденом заявил, что уверен в успехе переговоров по потолку государственного долга.

По словам спикера, он верит в то, что на переговорах будет осуществлен прорыв и что удастся достичь договоренностей.

Политик подчеркнул, что после разговора с Байденом у него остались «философские» расхождения, но в целом встреча носила продуктивный характер.