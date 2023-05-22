Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин России оценил дефицит бюджета в первом квартале в 2,086 трлн рублей

Минфин снизил оценку дефицита бюджета в первом квартале 2023 года до 2,086 трлн рублей

close
100%
Global Look Press

Дефицит бюджета России в январе – марте 2023 года составил 2,086 трлн рублей. Это на 314 млрд рублей меньше предварительной оценки в 2,4 трлн рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.

Как указывает ведомство, сумма расходов в первом квартале текущего года была уточнена. Если ранее они оценивались в 8,077 трлн руб., то сейчас — в 7,764 трлн руб. При этом, согласно новым данным, доходы составили 5,678 трлн руб.

Ранее Минфин РФ предварительно оценил дефицит госбюджета в первом квартале 2023 года в 2,4 трлн руб.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях