Минфин России оценил дефицит бюджета в первом квартале в 2,086 трлн рублей

Дефицит бюджета России в январе – марте 2023 года составил 2,086 трлн рублей. Это на 314 млрд рублей меньше предварительной оценки в 2,4 трлн рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.

Как указывает ведомство, сумма расходов в первом квартале текущего года была уточнена. Если ранее они оценивались в 8,077 трлн руб., то сейчас — в 7,764 трлн руб. При этом, согласно новым данным, доходы составили 5,678 трлн руб.

Ранее Минфин РФ предварительно оценил дефицит госбюджета в первом квартале 2023 года в 2,4 трлн руб.