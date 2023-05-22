Боррель сообщил о сокращении экспорта автомобилей в Россию на 80%

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей МИД заявил, что европейские страны в 2022 году сократили экспорт автомобилей в РФ на 80%, притом, что поставки в государства Центральной Азии увеличились на 300%. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, мы сильно сократили экспорт в Россию, но мы одновременно значительно расширили поставки соседям России. Мы сократили экспорт автомобилей в Россию почти на 80%, но в то же время мы увеличили поставки машин в некоторые государства Центральной Азии на 300%», — сказал он.

Как ранее сообщалось, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержал 11-й пакет антироссийских санкций, который включает меры в отношении ядерной энергетики РФ. По словам Сийярто, 11-й пакет антироссийских санкций несет в себе риски для европейских экспортеров, а также для отношений Брюсселя и Пекина.