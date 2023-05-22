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Имущество «дочки» «Газпрома» в Австрии выставили на аукцион

В Австрии начали распродажу 236 объектов имущества Gazprom Austria GmbH

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Shutterstock

В Австрии начали распродавать имущество дочерней структуры российской компании «Газпром» — следует из данных с аукциона Aurena.

На продажу выставлено 236 объектов, среди них — мебель, бытовая техника, сейфы, картины и даже растения.

Самым дорогим лотом стал ковер Jan Kath за €950 (около 82 тыс. рублей), самыми дешевыми — тумбы за €2 (около 175 рублей).

В апреле стало известно, что австрийская «дочка» «Газпрома» подала заявление в суд о реструктуризации в связи с банкротством — обязательства компании оцениваются более чем €30 млн.

Руководство компании задолжало 38 кредиторам около €31,4 млн. Причиной финансовых проблем стало прекращение поставок топлива со стороны «Газпром экспорта» из-за невозможности оплаты с последующей конвертацией в рубли.

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