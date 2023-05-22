Китай усложнил доступ на свой рынок для одного вида агропродукции из России

Таможенные власти Китая предъявляют строгие фитосанитарные требования к поставляемой в страну пшенице. Этот фактор тормозит увеличение импорта в КНР данной агрокультуры из России, несмотря на общий рост двустороннего товарооборота, сообщает агентство Bloomberg.

При этом суммарные объемы импорта пшеницы на китайский рынок по итогам первых четырех месяцев выросли более чем на 60% в сравнении с показателями за 2022-й. К концу апреля текущего года объем ввозимой в страну пшеницы составил около 6 млн тонн. Однако на долю России пришлось только 30 тыс. тонн, что оказалось на уровне 0,5% от общего объема импорта агрокультуры в КНР. Основные причины — ужесточение фитосанитарных правил и логистические трудности, уточняется в статье.

Для сравнения, крупнейшими импортерами пшеницы в Китай стали Австралия и Канада. Эти страны заняли доли в 59,7% и 18,3% соответственно. На итоговый расклад также оказывают влияние международные санкции, введенные западными странами в отношении России, заключается в материале.

22 мая биржевые цены на пшеницу упали до минимума за два года на фоне продления зерновой сделки. В ходе утренних торгов на Чикагской товарной бирже котировки снизились до $6,05 за бушель, что стало самым низким значений с апреля 2021 года. Одной из ключевых причин подобной динамики стало продление зерновой сделки, которая позволяет украинской и российской агропродукции поступать на мировой рынок.