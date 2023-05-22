Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай усложнил доступ на свой рынок для одного вида агропродукции из России

Bloomberg: жесткие фитосанитарные нормы усложнили доступ российской пшенице на рынок Китая

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Таможенные власти Китая предъявляют строгие фитосанитарные требования к поставляемой в страну пшенице. Этот фактор тормозит увеличение импорта в КНР данной агрокультуры из России, несмотря на общий рост двустороннего товарооборота, сообщает агентство Bloomberg.

При этом суммарные объемы импорта пшеницы на китайский рынок по итогам первых четырех месяцев выросли более чем на 60% в сравнении с показателями за 2022-й. К концу апреля текущего года объем ввозимой в страну пшеницы составил около 6 млн тонн. Однако на долю России пришлось только 30 тыс. тонн, что оказалось на уровне 0,5% от общего объема импорта агрокультуры в КНР. Основные причины — ужесточение фитосанитарных правил и логистические трудности, уточняется в статье.

Для сравнения, крупнейшими импортерами пшеницы в Китай стали Австралия и Канада. Эти страны заняли доли в 59,7% и 18,3% соответственно. На итоговый расклад также оказывают влияние международные санкции, введенные западными странами в отношении России, заключается в материале.

22 мая биржевые цены на пшеницу упали до минимума за два года на фоне продления зерновой сделки. В ходе утренних торгов на Чикагской товарной бирже котировки снизились до $6,05 за бушель, что стало самым низким значений с апреля 2021 года. Одной из ключевых причин подобной динамики стало продление зерновой сделки, которая позволяет украинской и российской агропродукции поступать на мировой рынок.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях