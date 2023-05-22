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Российский холдинг S8 Capital купил завод шин Continental в Калуге

S8 Capital приобрел российские активы немецкого производителя шин Continental

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Многопрофильный холдинг S8 Capital, развивающий высокотехнологичные сервисы, закрыл сделку по покупке российских активов немецкого производителя шин Continental. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы российской компании.

«Многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития... В ближайшее время данные активы пройдут процедуру ребрендинга (переименования)», — сказал управляющий S8 Capital Торстен Шуберт.

Как написало издание, S8 Capital получила завод по производству шин в Калуге, а также компанию-дистрибьютора (ООО «Континентал Тайрс Рус» и ООО «Континентал Калуга»).

Цену сделки в компании не раскрыли. По данным «Ъ», активы немецкой компании могли обойтись в сумму от 7 до 10 млрд руб., что сопоставимо с €87 млн, в которые свои активы оценивала сама Continental.

Во второй половине апреля газета «Коммерсантъ» писала, что одобренная российскими властями сделка по продаже шинного завода Continental в Калуге структуре S8 Capital задерживается из-за того, что немецкий концерн Continental запросил разрешения на нее у Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США.

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