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Аэропорт города Катания в Италии приостановил работу из-за извержения вулкана Этна

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Angela Platania/Fotogramma/Global Look Press

Аэропорт Катании (остров Сицилия) заявил о приостановке рейсов из-за извержения вулкана Этна. Соответствующее сообщение опубликовано на странице воздушной гавани в Twitter.

Согласно другому сообщению аэропорта, выполнение полетов будет приостановлено до утра 22 мая, либо до тех пор, пока не будут восстановлены условия безопасности.

Как пишет издание La Repubblica со ссылкой на специалистов Национального института геофизики и вулканологии, в районе вершины вулкана сохраняется облачность, в связи с чем наблюдения затруднены. Однако, по оценкам экспертов, извержение происходит из юго-восточного кратера.

Ранее сообщалось, что на полуострове Рейкьянес в Исландии произошло извержение вулкана Фаградалсфьяль. По информации национального метеорологического бюро страны, лава растеклась в пределах 1 км. В бюро также сообщили, что код авиации для Рейкьянеса был повышен до красного. Кроме того, была закрыта главная дорога из столичного региона в Рейкьянесбайр и введены другие ограничения.

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