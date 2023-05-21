Байден допустил возможность объявления дефолта в стране

Администрация США изучает возможность применения президентских полномочий для избежания дефолта. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

На вопрос журналистов президент заявил, что не может гарантировать, что Соединенные Штаты не объявят дефолт. Однако Байден подчеркнул, что сейчас его администрация изучает возможность применения особых полномочий для избежания этого сценария в рамках 14-й поправки к американской конституции.

Как напоминает ФАН, накануне Джо Байден во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на саммите G7 попросил журналистов «заткнуться» после вопроса о возможном дефолте в США.