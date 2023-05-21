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Глава Нацкомиссии Украины: тарифы на электроэнергию в стране могут вырасти вдвое

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В обозримом будущем тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое. Увеличения ставок для промышленных предприятий и домохозяйств необходимы для качественного восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры и тщательной подготовки к следующему отопительному сезону, приводит слова главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константина Ущаповского РИА Новости.

По его словам, затраты на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и проведение аварийно-ремонтных работ на проблемных участках в настоящее время составляют 45–46 млрд гривен, или более $1,2 млрд. Реализовать эти цели можно с помощью поднятия тарифов на электроэнергию, пояснил он.

«Тариф (на электроэнергию — «Газета.Ru») на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны, или 0,07 доллара», — заявил Ущаповский.

18 мая в пресс-службе Национальной энергетической компании «Укрэнерго» призвали граждан Украины уменьшить использование электроэнергии в вечерние часы. Из-за обстрелов были повреждены сети операторов систем распределения (облэнерго) в Хмельницкой области. Кроме этого, в приграничных и на прифронтовых территориях были обесточены некоторые потребители в Херсонской, Харьковской, Николаевской и Донецкой областях.

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