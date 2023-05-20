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На Украине предрекли снижение аграрного производства на 10% в 2023 году

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Efrem Lukatsky/AP

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что в 2023 году аграрное производство в стране снизится на 10% по сравнению с 2022. Об этом он сказал в ходе дискуссии с представителями французского бизнеса, сообщает украинское издание Klymenko Time.

По словам Высоцкого, несмотря на падение показателей, производительность производства, экспорт продукции и работа внутреннего рынка сохранятся.

Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала доклад «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы», в котором говорится, что экономика Украины из-за конфликта сократилась на 29,1% в 2022 году, и в 2023 году, вероятно, ее ждет стагнация.

В феврале сообщалось, что металлургические предприятия Украины по итогам января 2023 года сократили объем производства проката относительно такого же месяца 2022 года почти на 84,6%, до 257 тыс. тонн.

В конце января стало известно о пятикратном падении относительно 2021 года объемов производства крупнейшей украинской металлургической компании «АрселорМиттал Кривой Рог».

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