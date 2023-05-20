Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белоусов: грузопоток маршрута «Север-Юг» поднимется в три раза к 2030 году

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Грузопоток по международному транспортному коридору «Север - Юг» на первом этапе, который продлится до 2030 года, должен вырасти в три раза, до 45 млн тонн. Об этом в ходе международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Сегодня по этому маршруту проводится примерно 15 млн тонн грузов. Рассчитываем, что уже через несколько лет, к 2030 году объем грузопотока по этому коридору возрастет в 3 раза и составит порядка 41-45 млн тонн груза», — отметил Белоусов.

По его словам, это лишь только первый этап проекта. При этом есть потенциал роста для грузопотока в размере 60-100 млн тонн.

Межправительственное соглашение о создании МТК было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Коридор связывают морские, железнодорожные и автомобильные маршруты. Цель проекта — привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу.

17 мая зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что сейчас Россия и ее партнеры расшивают узкие места магистрали «Север --Юг», когда этот процесс завершится, произойдет логистическая революция в Евразии и мире.

До этого газета «Известия» писала, что МТК «Север-Юг», который должен связать Россию и Индию, и протяженность которого составит 7200 км, планируется достроить на частные средства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях