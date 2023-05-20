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Оверчук заявил, что Россия создала независимую финансовую систему стран ЕАЭС

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Банк России создал свою независимую финансовую систему, к которой уже подключились 80% банков на постсоветском пространстве. Об этом во время выступления на заседании XIV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Сегодня мы сфокусировались на создании собственной независимой финансовой системы, прежде всего системы подтверждения финансовых сообщений. Сегодня порядка 80% банков на постсоветском пространстве подключились к этой системе», — отметил Оверчук.

По его словам, Россия занимается активными процессами по интеграции в рамках ЕАЭС. Кроме того, уде в первом квартале 2023 года 89% торговли велось в национальных валютах. Все это говорит о создании реальной независимой финансовой системы.

Он добавил, что также в рамках ЕАЭС ведутся переговоры по созданию зон свободной торговли с рядом исламских государств, в том числе с Египтом, Ираном, ОАЭ и Индонезией.

8 мая на сайте Министерства экономического развития (Минэкономразвития) сообщалось, что власти России и ОАЭ планируют дополнить соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ дополнительным двусторонним соглашением. Речь идет о торговле услугами и инвестициями между государствами.

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