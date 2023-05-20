Минфин предложил «донастроить» Единый налоговый счет после жалоб регионов

Минфин предложил «донастроить» механизм единого налогового счета (ЕНС) на фоне жалоб российских регионов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление замминистра финансов Алексея Сазанова.

«Законопроект отозвали, так как было принято решение дополнить его нормами по донастройке института ЕНС, чтобы успеть принять их в весеннюю сессию работы Госдумы. В части ЕНС законопроектом предлагается повысить ритмичность поступления доходов в региональные и местные бюджеты внутри месяца», — отметил Сазанов.

В публикации указали, что ранее регионы жаловались на то, что с переходом на ЕНС и единый налоговый платеж стали появляться кассовые разрывы. Речь также идет о том, что НДФЛ мог автоматически учитываться в счет уплаты недоимок по НДС и другим «федеральным» налогам. Кроме того, регионы должны возвращать налогоплательщикам со своих счетов переплаты по налогу на прибыль. Однако поправки позволят регионам сохранить эту переплату до завершения камеральной проверки.

В сообщении добавили, что в совокупности донастройка поможет решить сложности, которые возникли при переходе на ЕНС в начале года.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы» совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой оценить работу системы ЕНС относительно бюджетов российской бюджетной системы.