Politico: Байден объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине на $375 млн

Президент США Джо Байден собирается объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн. Об этом сообщает газета «Politico».

По словам источников издания из числа должностных лиц, Байден выступит с этим заявлением после встречи в выходные с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии, где проходит саммит G7.

Уточняется, что в новый пакет помощи войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе совместной пресс-конференции заявляли, что на саммите G7 Евросоюз намерен настаивать на расширении военной помощи Украине.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Великобритания готовит новый пакет военной помощи для Киева. При этом он отметил, что это ведет к дальнейшим разрушениям и к ответным действиям со стороны России, а также усложняет положение Украины.