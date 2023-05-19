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Альфа-Банк победил в нескольких номинациях премии «Сравни»

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Альфа-Банк

Альфа-Банк победил в 3 номинациях в рамках первой ежегодной национальной премии в сфере финансов и страхования финансового маркетплейса «Сравни», сообщает пресс-служба банка.

Эксперты и пользователи «Сравни» выбрали лучшие финансовые и страховые компании России. Альфа-Банк занял первое место в номинациях «Лучшая ипотека», «Лучший накопительный счет» и «Лучшие кредиты для бизнеса».

Всего в 2023 году в премии была представлена 21 номинация. Победителей выбирали в несколько этапов. Сначала эксперты компании составили номинации в разных направлениях и выбрали полуфиналистов. При выборе номинантов жюри учитывало уровень клиентского обслуживания и ориентированность на качество предложений и услуг. Второй этап проходил в формате народного онлайн-голосования среди пользователей «Сравни».

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