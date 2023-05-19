Роскомнадзор составил протоколы на WhatsApp и «Википедию»

Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную в России информацию, компании может грозить штраф вплоть до 4 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфию Гуринчук.

По ее словам, протокол носит административный характер. Дата судебного заседания пока не назначена.

Согласно данным суда, у Роскомнадзора возникли претензии к мессенджеру в связи с неудалением компанией распространяемой посредством WhatsApp информации о продаже наркотиков.

Как сообщает агентство, в суд также поступил новый административный протокол в отношении Wikimedia Foundation Inc из-за отказа удалять из «Википедии» фейки о специальной военной операции России на Украине. В случае, если подтвердится виновность компаний, каждой из них будет грозить денежный штраф в размере до 4 млн рублей.

В апреле Таганский суд Москвы оштрафовал фонд Wikimedia, управляющий «Википедией», на 2 млн рублей за неудаление запрещенной в РФ информации.