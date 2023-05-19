Оверчук назвал предполагаемый объем торговли между Москвой и Баку в 2023 году

Россия и Азербайджан планируют нарастить объем взаимного товарооборота до $5 млрд, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Такой прогноз он дал на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир».

«Объемы нашей торговли стабильно растут, в 2022 году товарооборот между нашими странами составил 4 миллиарда 170 миллионов долларов США, это было очень заметное увеличение, почти на 24,5%.... В текущем году у нас идет хороший рост, и мы рассчитываем, по крайней мере планировали, выйти на 5 миллиардов долларов товарооборота между нашими странами», — отметил Оверчук (цитата по «Прайму»).

По итогам 10 месяцев 2022 года Россия вошла в топ-3 торговых партнеров Азербайджана вместе в Италией и Турцией, сообщало Государственное таможенное управление Баку в ноябре. По результатам 2021 года объем торговли между Азербайджаном и Россией вырос на 12,1% по сравнению с 2020 годом и достиг $2,99 млрд. Доля торговых операций с Россией в 2022 году составила 8,83% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Россия планомерно увеличивает объемы торгового оборота с мировыми странами. В том числе – с ОАЭ, Индией, Китаем, странами Ближнего Востока и Северной Африки, Белоруссией.