Власти США ввели новые экспортные санкции против России и Белоруссии

Министерство торговли США объявило о введении новых антироссийских ограничений по экспорту, которые затронут свыше 1,2 тыс. позиций, в числе таких, как бумага, ткани, оборудование, транспорт и стройматериалы. Об этом информирует РИА Новости.

«Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт», — указывается в сообщении.

По данным американского торгового ведомства, ограничения коснутся товаров, экспортируемых или реэкспортируемых в пределах России и Белоруссии. В перечне контролируемых позиций: инструменты и электрические приборы, фотобумага и иные бумажные изделия, краски, ткани, лодки, пассажирский транспорт и различное оборудование для пищевого производства.

Ранее стало известно, что минторговли США ввело экспортные ограничения против 71 связанной с РФ организацией, в том числе из Армении и Киргизии.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты намерены расширить санкции в отношении России и добавить в черные списки еще более 300 компаний, лиц, судов и самолетов, а также отрезать от американского экспорта дополнительные 70 структур, связанных с Москвой.