В США заявили, что договорились расширить торговлю с Тайванем

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что Вашингтон и Тайбэй договорились расширить торговлю, сообщает ТАСС.

«Первое соглашение в рамках инициативы касается сфер таможенного администрирования и стимулирования торговли, надлежащих методов регулирования, внутреннего регулирования в области услуг, борьбы с коррупцией, а также малых и средних предприятий», — указано в сообщении.

Предполагается, что соглашение будет подписано в ближайшие недели. Двусторонняя инициатива по торговле в XXI веке была озвучена в 2022 году, и между Вашингтоном и Тайбэем уже прошли два раунда переговоров.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность организовать визиты высокопоставленных американских чиновников в Китай.

В поездке могут принять участие в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, глава минфина Джанет Йеллен, руководитель минторга Джина Раймондо и спецпосланник Белого дома Джон Керри.