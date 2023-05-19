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Глава Минфина США предупредила глав банков о катастрофических последствиях дефолта

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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что неспособность повысить потолок госдолга или приостановить его действие приведет к катастрофическим последствиям для финансовой системы и бизнеса в стране. Об этом она сообщила на встрече с руководством десятков американских банков, говорится в заявлении американского министерства финансов, передает ТАСС.

В документе указано, что министр встретилась более чем с двумя десятками генеральных директоров и руководителей банков США для обсуждения текущей экономической ситуации и инициатив в данной сфере, предложенных президентом страны Джо Байденом.

В Минфине отметили, что Йеллен обсудила срочную необходимость решения Конгрессом вопроса о потолке госдолга и заострила внимание на тяжелых последствиях дефолта для банковской системы, национальной и мировой экономики.

Глава ведомства также подтвердила, что американская банковская система устойчива и по-прежнему обладает достаточным капиталом и ликвидностью, уточнив, что Минфин продолжает внимательно следить за ситуацией.

Ранее конгрессмен-демократ Джаред Голден заявил, что Байден поставил Демократическую партию в более слабую позицию на переговорах по потолку госдолга.

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