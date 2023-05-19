В новый пакет санкций США против России включат 300 компаний, судов и самолетов

В новый пакет антироссийских санкций Соединенных Штатов войдут порядка 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Накануне саммита лидеров G7 высокопоставленный представитель администрации США добавил, что экспортные ограничения коснутся 70 предприятий РФ, а также и других стран. Об этом пишет РИА Новости.

«Соединенные Штаты объявят существенный пакет, мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России были еще труднее поддерживать свою военную машину», — подчеркнул представитель американской администрации.

Подробности он не сообщил. По его словам, «будут объявлены санкции в отношении 300 лиц, предприятий, судов и самолетов». Он добавил, что также «ограничение в получении экспортных товаров из США в отношении почти 70 компаний из России и третьих стран».

По данным представителя американских властей, новые ограничения коснутся в том числе компаний, задействованных в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.

Ранее сообщалось, что ЕС не планирует официально вводить санкционные меры в отношении российской государственной компании «Росатом» в 11-м пакете санкций. В Евросоюзе считают, что одни только санкции не смогут привести к независимости союза от российских поставок энергоносителей.