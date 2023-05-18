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Аналитик Юшков: падение цен на газ в Европе ниже $350 связано с межсезоньем

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Падение биржевых цен на газ в Европе ниже $350 за 1 тыс. куб. м связано с межсезоньем, заявил в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Стоимость голубого топлива достигла такой отметки впервые с 7 июня 2021 года.

«Отопительный сезон уже закончился, а сезон кондиционирования еще не начался. Еще нет такой жары, которая позволяла бы тратить больше электроэнергии на кондиционирование и, соответственно, загружать в том числе газовые станции. Поэтому это некая передышка для европейского газового рынка. Зима была очень теплой, и газа в подземных хранилищах осталось много, поэтому рынок успокоился», — объяснил Юшков.

Он добавил, что данная ситуация может оказаться «определенной ловушкой», при условии повторения засухи прошлых лет.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал падение биржевых цен на газ до $300 за тысячу кубометров в конце мая — начале июня.

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