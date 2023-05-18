Рубль укрепился к доллару, евро и юаню на торгах Мосбиржи

Курс рубля перешел к росту по отношению к доллару и евро на торгах Мосбиржи. Это следует из данных площадки. Доллар расчетами «завтра» торгуется на уровне 79,8 рубля по данным на 15:17 мск. Евро торгуется на отметке 86,3 рубля, юань – 11,33 рубля. Курс доллара с 17 мая потерял около 0,7%, евро – 1,1%, юаня – 0,8%. До этого рубль ослабевал по отношению к доллару, евро и юаню пять дней подряд.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал «Газете.Ru» причины укрепления рубля по отношению к мировым валютам.

«Рубль начал отыгрывать потери к основным валютам, доллар отступил ниже 80 рублей, евро – к 86 рублям. Во-первых, движение курса может быть связано с тем, что в нем уже отыграно снижение цен на нефть, которое наблюдалось во второй половине апреля. С первых чисел мая нефтяные котировки восстановились к $75, а в последние дни и вовсе дошли до $77. Так что вскоре вполне можно ожидать ждать периода стабилизации курса рубля в зоне 77-79 за доллар и 84-86 за евро», — сказал эксперт.

Вторым фактором Бахтин назвал приближение налогового периода, который при относительно невысокой ликвидности валютного рынка ежемесячно оказывает заметную поддержку нацвалюте. Часть экспортеров может заблаговременно продавать валюту для осуществления рублевых платежей в конце месяца, пояснил он.

«Наконец, разрешение ситуации вокруг потолка госдолга в США (в благополучности исхода которой у нас сомнений практически нет) должно подогреть глобальный аппетит к рисковым активам и, соответственно, ослабить позиции доллара, в который в условиях неопределенности многие инвесторы сейчас уходят как в валюту-убежище», — резюмировал Бахтин.

В то же время, по словам эксперта, негативом для рублевых активов могут стать обострения в геополитике.