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Япония за год сократила импорт угля из России на 80,8%

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Япония в апреле 2023 года значительно сократила закупку из России угля и сжиженного природного газа (СПГ), сообщается в опубликованной японским министерством финансов торговой статистике.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт российского угля уменьшился на 80,8%, а СПГ — на 10,6%.

Токио продолжает отказываться от приобретения российской нефти, на которую страны «Большой семерки» (G7) ввели потолок цен. Единственным исключением является нефтяные поставки с «Сахалина-2», увязанная с поставками СПГ с этого проекта.

Как следует из статистики, Япония сократила не только закупки СПГ из России, но и снизила на 18,7% общий объем импорта данного вида топлива. В апреле также сократился импорт угля — на 1,6%, а нефти — на 10%. При этом, ввиду роста мировых цен на энергоносители стоимость импортированных из России угля и СПГ увеличилась на 61,2%.

Ранее сообщалось, что Япония в 2022 финансовом году, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, сократила импорт нефти из России на 80,5%. За этот же период снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 6,2%, а российского угля — на 55,2%.

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