В ФНС рассказали о «сюрпризах» при обмене налоговыми данными с зарубежными странами

В Федеральной налоговой службе РФ рассказали, что при обмене налоговой информацией с зарубежными странами Россия сталкивается с «сюрпризами». Например, ряд «недружественных» стран продолжают сообщать России данные о счетах россиян за границей. В то же время среди «дружественных» находятся те, что не отвечают на запросы. Об этом пишет РБК со ссылкой на начальника управления трансфертного ценообразования ФНС Александру Кадет. Примеры конкретных стран она не привела.

«…В основном это европейские страны, с которыми обмен существенно затруднен. Но есть и сюрпризы… если вы возьмете перечень недружественных стран и решите, что со всеми ними нет обмена, то нет, это не так. Есть существенное количество стран, которые в этот перечень попали, но обмен с ними имеет место», — отметила Кадет в ходе выступления на конференции «Налоговая среда ― 2023. Аспекты финансовой устойчивости».

И, по ее словам, есть обратная ситуация — некоторые страны, которые вроде бы дружественные, перестали предоставлять России налоговую информацию. По мнению Кадет, эти страны могут опасаться введения против них вторичных санкций.

В феврале 2023 года Россия попала в так называемый черный список non-cooperative jurisdictions — стран, которые не сотрудничают с Европой по налоговым вопросам.

Россия с 2017 года участвует в международной системе автоматического обмена налоговой информацией в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 104 страны выразили намерение обмениваться с Россией данными о зарубежных счетах россиян.