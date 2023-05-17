Каждый пятый британец испытывает серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ

Количество британцев, которые испытывают серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, достигло 21% населения страны в январе 2023 года. Таковых стало 10,9 млн против 7,8 млн человек в мае прошлого года. Об этом говорится в сообщении управления финансового надзора Великобритании (FCA).

«Число людей, считающих, что эти выплаты для них являются тяжелым бременем, значительно выросло с 7,8 млн (15% населения) до 10,9 млн человек (21% населения)», — следует из сообщения.

В то же время количество граждан, которые допустили просрочку в оплате счетов, выросло на 1,4 млн и к январю 2023 года составило 5,6 млн человек.

Почти у трети респондентов – 29% — выросли платежи по ипотеке, а более трети опрошенных – 34% — больше платят за аренду. Всего с ростом различных платежей столкнулись 77% респондентов.

Исследование проводилось с 6 декабря 2022 по 16 января 2023 года FCA в рамках исследования экономической динамики прошлого года. Результаты этого исследования будут опубликованы позже. В текущем опросе приняли участие 5286 совершеннолетних граждан Великобритании, из результатов исключены 2% респондентов, ответивших «не знаю».