Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин сообщил, что годовая инфляция в России составила 2,3%

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что показатель годовой инфляции от мая 2022 года до мая 2023 года составил 2,3%. Об этом он сказал на совещании с членами правительства России в режиме видеоконференции.

«Годовая инфляция в России от мая 2022 к маю 2023 — 2,3%», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,32%, это значение стало минимальным с февраля 2020 года, когда оно составляло 2,3%. Из обзора следует, что 2 мая инфляция составляла 2,42%, в период с 3 по 10 мая рост цен отсутствовал, цены на продовольственные товары снизились на 0,06%, также имеется тенденция к замедлению роста цен. Кроме этого наблюдается уменьшение стоимости плодоовощной продукции.

В ведомстве также отметили, что непродовольственные товары подешевели на 0,01%. В частности, снижаются цены на электрические и бытовые приборы, замедляется рост цен легковых автомобилей.

До этого председатель Банк России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор на ближайших заседаниях совета директоров может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции в 4%, отметила глава регулятора.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях