Мишустин сообщил, что годовая инфляция в России составила 2,3%

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что показатель годовой инфляции от мая 2022 года до мая 2023 года составил 2,3%. Об этом он сказал на совещании с членами правительства России в режиме видеоконференции.

«Годовая инфляция в России от мая 2022 к маю 2023 — 2,3%», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,32%, это значение стало минимальным с февраля 2020 года, когда оно составляло 2,3%. Из обзора следует, что 2 мая инфляция составляла 2,42%, в период с 3 по 10 мая рост цен отсутствовал, цены на продовольственные товары снизились на 0,06%, также имеется тенденция к замедлению роста цен. Кроме этого наблюдается уменьшение стоимости плодоовощной продукции.

В ведомстве также отметили, что непродовольственные товары подешевели на 0,01%. В частности, снижаются цены на электрические и бытовые приборы, замедляется рост цен легковых автомобилей.

До этого председатель Банк России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор на ближайших заседаниях совета директоров может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции в 4%, отметила глава регулятора.