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В ФРГ заявили о планах стабилизировать энергоснабжение за счет сотрудничества с Катаром

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германия намерена стабилизировать энергоснабжение за счет сотрудничества с Катаром по поставкам газа. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Reuters.

«Поставки сжиженного природного газа из Катара в Германию помогут нам диверсифицировать наши источники энергии в Германии... Мы хотим стабилизировать энергоснабжение через отношения с Катаром», — отметила Бербок на совместной пресс-конференции со своим катарским коллегой в Дохе.

Германия в ноябре 2022 года подписала 15-летний контракт на импорт сжиженного природного газа из Катара. Катарская нефтегазовая компания Qatar Energy заключила долгосрочное соглашение с Германией на поставку СПГ в размере 2 млн тонн ежегодно, начиная с 2026 года. Долгосрочное соглашение было заключено на 15 лет. При этом государственный министр по делам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что Катар умеет отделять вопросы политики от торговли. Катар в 2022 году вел активные переговоры с Германией по поводу начала поставок СПГ в страну.

Как пишет Financial Times, страны ЕС все чаще обращаются к Катару в попытке диверсифицировать поставки энергоносителей и восполнить дефицит на фоне спецоперации России на Украине. В прошлом году Доха обеспечила четверть импорта СПГ в ЕС.

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