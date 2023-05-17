Маск предрек сложный год для глобальной экономики и банкротство множества компаний по всему миру

Текущий год окажется трудным для мировой экономики, на глобальном рынке может произойти банкротство множества компаний. Одной из причин финансовых сложностей для фирм может стать повышение ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США и ужесточение денежно-кредитной политики валютным регулятором, приводит слова генерального директора Tesla Илона Маска Forbes.

3 мая руководство ФРС США повысило уровень ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 5–5,25% годовых в рамках борьбы с растущей инфляцией. Таким образом, этот показатель достиг максимальной планки с 2006 года, когда ставка находилась на отметке 5,25%.

«Ближайшие 12 месяцев окажутся трудными для Tesla и мировой экономики в целом. Tesla не застрахована от глобальной экономической ситуации, которая может привести к банкротству нескольких компаний на фоне повышения процентных ставок в рамках кампании Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции путем повышения ставок до самого высокого уровня более чем за десятилетие», — говорится в материале.

4 мая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила о риске раскола мира на враждующие экономические блоки. Риски распада глобализированной экономики за последнее время выросли. При этом подобный сценарий окажется вредным для подавляющего большинства стран.