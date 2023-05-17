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Росреестр зафиксировал максимальное число ипотечных сделок в Москве за все годы наблюдений

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Москве в первые четыре месяца 2023 года зарегистрировали 40 тыс. случаев заключения договоров ипотечно-жилищного кредитования, что стало максимумом для января — апреля за все годы наблюдений. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного управления Росреестра.

В Росреестре добавили, что всего в прошлом месяце зафиксировали 11,6 тыс. ипотечных сделок. Это на 46% больше относительно апреля 2022 года и на 2% выше по сравнению с мартом 2023 года.

Накануне в Минстрое России рассказали о сервисе «Цифровое строительство индивидуального жилого дома», который действует в России уже на протяжении года, и в перспективе позволит гражданам в режиме «одного окна» подать заявления на получение ипотечного кредита.

На прошлой неделе вице-премьер Юрий Трутнев поручил ряду ведомств запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны.

В первой половине мая в пресс-службе «ДОМ.РФ» рассказали, что семейная ипотека стала самой востребованной у россиян льготной программой на рынке жилищного кредитования.

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