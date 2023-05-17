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Первичная недвижимость премиум-класса в Москве за год подорожала на 23,5%

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Depositphotos

Стоимость новостроек премиум-класса в Москве за год выросла на 23,5%, до 87,7 млн руб. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков застройщика «Бон Тон».

Наибольший рост цены зафиксировали в Западном административном округе (ЗАО) — за год на 29,6%. Повышение цены объяснили увеличением стадии строительной готовности проектов: доля предложения на заключительной стадии выросла на 53% (с 11,5% год назад до 64,4%).

Также, по информации компании, за прошедший год объем предложения элитного жилья на первичном рынке в старых границах Москвы вырос вдвое, составив 223 тыс. кв. м или 2,1 тыс. квартир.

Как отметили в «Бон Тон», дешевле, чем в остальных регионах столицы, квартиры в элитных новостройках продают в Северо-Восточном административном округе (СВАО) — средняя цена составляет 27,1 млн руб. Самая дорогая новая элитная недвижимость — в Центральном административном округе со средней стоимостью лота в 105,6 млн руб.

На прошлой неделе издание Mansion Global написало, что таунхаус в Вашингтоне, округ Колумбия, где бывший президент США Барак Обама жил в годы своего пребывания на посту сенатора, выставили на продажу за $1,27 млн.

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