Германия стала одним из крупнейших покупателей СПГ у США в марте

В марте 2023 года Германия вошла в пятерку самых крупных покупателей сжиженного природного газа (СПГ) у США. Об этом сообщается в докладе Министерства энергетики США по экспорту СПГ.

В докладе указали, что самым крупным покупателем СПГ у США стала Великобритания, куда было поставлено 70,5 млрд кубических футов. Второе место у Нидерландов с результатом 61 млрд кубических футов. На третьем месте — Испания (38,1 млрд), затем идет Франция (28,6 млрд). Замыкает пятерку лидеров Великобритания с результатом в 24,8 млрд.

По данным ведомства, 60,9% от всех поставок СПГ из США в марте пришлось на вышеуказанные страны. При этом Германия начала получать СПГ из США только в 2023 году, а первая партия была поставлена в начале января.

В публикации добавили, что в марте 2023 года США поставили 366,3 млрд кубических футов СПГ. Указанный объем поставок оказался на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 12,4% выше показателя февраля 2023 года. Всего за март в разные страны ушла 121 партия топлива.

В начале апреля бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что импортеров в Евросоюзе (ЕС) ожидают большие трудности, если США запретят экспорт СПГ.

До этого пресс-служба Белого дома сообщила о новой договоренности рабочей группы США-ЕС по энергобезопасности вести работу над сохранением высокого уровня поставок американского СПГ Европе.