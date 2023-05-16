LA Times: экономический ущерб от коронавирусной пандемии в США приблизился к $14 трлн

Экономический ущерб для экономики США от коронавирусной пандемии в настоящее время оценивается примерно в $14 трлн. C 2020-го по 2023-й одни только прямые расходы на обеспечение должной медицинской помощи гражданам составили порядка $214 млрд, сообщает американская газета Los Angeles Times со ссылкой на собственные подсчеты.

«С 2020 по 2023 год чистый экономический результат Соединенных Штатов составит около 103 триллионов долларов. Согласно нашему анализу, если бы не пандемия, эта цифра составила бы около 117 триллионов долларов, что почти на 14% выше в долларах 2020 года с поправкой на уровень инфляции. Прямые расходы на здравоохранение за этот период, обусловленные главным образом госпитализацией, составили около 214 миллиардов долларов», — говорится в материале.

При этом объемы расходов на здравоохранения могут различаться в зависимости от уровня смертности в США. При самом оптимистичном раскладе, подразумевающим, что в период с января 2020-го по июнь 2022-го умерли 65 тыс. граждан, затраты составили бы примерно $20 млрд. При наихудшем (человеческие потери — около 2 млн) этот показатель увеличился бы до $365 млрд, заключается в статье.

26 января агентство Bloomberg сообщило, что грядущий демографический кризис, который приведет к снижению уровня рождаемости, создаст определенные проблемы крупнейшей в мире экономике — США. Ущерб может грозить ряду отраслей американского производства, включая промышленный и высокотехнологический сектора.