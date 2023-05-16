Россия максимально увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле этого года стал самым высоким с февраля 2022 года, поставки выросли на 50 тыс. баррелей в сутки до 8,3 млн по сравнению с мартом. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом в документе указано, что экспортная выручка снизилась на 27% по сравнению с 2022 годом — до $15 млрд.

Поставки нефти выросли на 250 тыс. баррелей в сутки, в то время как экспорт нефтепродуктов сократился примерно на 200 тыс. баррелей в сутки, сообщили в МЭА.

По данным агентства, предполагаемые доходы от нефтяного экспорта России к марту выросли на $1,7 млрд, до $15 млрд, но оказались на 27% ниже по сравнению с предыдущим годом. При этом в докладе упоминается, что в марте снижение доходов в годовом выражении было больше — на 40%.

В докладе говорится, что экспорт российской нефти в апреле составил 5,2 млн баррелей в сутки и стал самым высоким с мая 2022 года. Китай и Индия увеличили закупку российского сырья до 2,1 и 2 млн баррелей в сутки соответственно.

При этом главными покупателями российских нефтепродуктов остаются Турция, Китай и Индия, получающие 430, 220 и 180 тыс. баррелей в сутки.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что объемы перевозки российской нефти по морю выросли до максимума с начала 2022 года.