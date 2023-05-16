Министр: Франция не разорвет контракт с Россией по урану, чтобы не принести ей деньги

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил, что Франция не будет отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана из ядерного топлива, так как это будет выгоднее для России. Об этом она сообщила в эфире телеканала BFM Business.

«Этот отказ принесет слишком много выгоды России по сравнению с тем, что им сейчас приносит договор, поэтому мы не будем прислуживаться перед Россией», — сказала она.

Ранее глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм во время слушаний в комитете сената конгресса по делам вооруженных сил заявила, что надеется на помощь конгресса в стратегии по обеспечению независимых от России поставок урана.

При этом, по ее словам, у США нет аналогичных России и Китаю возможностей по переработке ядерного топлива, в том числе плутония.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что стоит вводить санкции против стран, которые, несмотря на происходящее на Украине, продолжают получать уран из РФ.