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«Башнефть» переработала более 30% нефтяных отходов «исторического наследия»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») переработала более 30% нефтяных отходов «исторического наследия» с 2020 по 2022 год, сообщает пресс-служба компании.

Экологические инвестиции «Башнефти» позволяют ежегодно значительно сокращать количество нефтешламов «исторического наследия» и обеспечивать полную утилизацию вновь образовавшихся отходов в результате производственной деятельности.

За три года утилизировано около 570 тысяч тонн нефтешламов. Утилизация производится на специализированных площадках с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу.

Помимо переработки нефтешламов, «Башнефть» ведет активную работу по рекультивации земель, которая включает в себя полное восстановление плодородного слоя. За три года компания рекультивировала 30 га земли.

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