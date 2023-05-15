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Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбербанк в понедельник, 15 мая, открыл первое региональное отделение в Севастополе, оно стало вторым отделением банка в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Офис состоит из модульных конструкций, он установлен возле торгового центра «Муссон» на пересечении с улицей Руднева.

6 мая сообщалось, что Сбербанк открыл свое первое отделение в Крыму, которое располагается в центре Ялты. 13 мая пресс-служба Сбербанка отметила «рекордный спрос со стороны крымчан на банковские продукты и сервисы» после открытия офиса в Ялте.

По словам зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, до конца года планируется открыть еще несколько отделений в других крупнейших городах полуострова.

Ранее в Сбере сообщили о возобновлении выпуска пластиковых детских СберКарт.

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