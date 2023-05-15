«Ъ»: российские пивовары вынуждены загружать дополнительные мощности из-за падения продаж

Российские пивоваренные компании вынуждены загружать дополнительные производственные мощности на фоне падения продаж на внутреннем рынке РФ. Одним из вариантов стал возможный выход на рынки соседних стран, включая Белоруссию, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли.

«Крупные пивоваренные компании ищут способы дополнительной загрузки мощностей в условиях сокращения портфеля лицензионных брендов и снижения продаж в России. Так, AB InBev Efes стала разливать пиво для белорусского рынка, вероятно, по контракту с крупнейшим в стране розничным оператором «Евроторг», — говорится в материале.

При этом Белоруссия не станет для компании первым зарубежным рынком сбыта продукции. До этого фирма AB InBev Efes начала экспортировать пиво «Белый медведь» в бутылке 1,5 л. В то же время руководство компании рассматривает расширение сбыта для азиатской страны в обозримом будущем, пояснила директор по маркетингу Мария Дементьева.

«Компания уже выпускает для Китая пиво «Белый медведь» в бутылке 1,5 л и рассматривает запуск в КНР нового формата упаковки для брендов «Рыцарь Приморья» и Gold Mine Beer», — заключила она.

5 мая газета «Ведомости» со ссылкой на данные Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) сообщила, что розничные продажи сидра, медовухи и пуаре (грушевого сидра) в январе-марте 2023 года выросли на 30% в годовом выражении. С начала текущего года этот показатель достиг уровня 2,05 млн дал.