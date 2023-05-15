По данным ФТС, грузопоток через границу на Дальнем Востоке возрос на 11%

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин заявил, что поток грузов через международные пункты пропуска на Дальнем Востоке вырос почти на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщает РИА Новости.

По данным Ладыгина, за четыре месяца грузопоток через дальневосточные пункты пропуска увеличился почти на 11% по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года. Таможенник отметил, что количество ввозимых в Россию товаров возросло на 42%, вывозимых — на 8%. Объем грузов, перевозимых автомобилями увеличился при этом на 100%.

Для оформления растущего потока грузов на Дальнем Востоке, сказал начальник регионального управления, Федеральная таможенная служба (ФТС) дополнительно выделила на пункты пропуска 493 штатные единицы. Кроме того был увеличен режим работы этих пунктов.

Ранее сообщалось, что торговый оборот между Россией и Китаем за первые четыре месяца 2023 года увеличился в годовом исчислении почти в полтора раза, превысив рубеж в $70 млрд. Так, с января по апрель торговля между странами возросла на 41,3% и достигла $73,148 млрд.