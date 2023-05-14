Доходность депозитов в юанях в крупных банках России начала расти

Китайская валюта занимает все большее место в экономике России. Всего за полгода доходности депозитов крупных банков в юанях выросли с 1% до более чем 3% годовых, а в юаневых облигациях — 4–6% годовых. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на «Обзор рисков финансовых рынков» от Центробанка.

ЦБ отметил продолжающийся тренд по увеличению доли юаня как в расчетах за внешнеэкономические операции, так и на внутреннем биржевом и внебиржевом рынках. Так, вклады в юанях в крупных банках составляют в среднем 3,2–3,5% годовых, тогда как полгода назад были на уровне 1%. Причем более высокие ставки доступны на долговом рынке, где доходность 4-5 летних облигаций составляет 3,5-6,4% годовых.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что доходность в начале года начала расти из-за того, что был невысокий спрос со стороны инвесторов. То есть все, кто хотел, уже вложились, поэтому пришлось мотивировать более выгодными предложениями.

Аналитики посчитали, что со временем рынок может перенасытиться и доходность вновь пойдет вниз. Однако в ближайшие два-три года, по мере доразмещений и стабилизации объемов юаневых бондов, будет наблюдаться снижение доходности по многим валютным инструментам.

7 мая РБК писал, что Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратились к министру финансов Антону Силуанову и главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову с просьбой отменить налог на доход физически лиц (НДФЛ), возникающий при обмене еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки.