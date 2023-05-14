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Спрос арендаторов на магазины и офисы в Москве и Санкт-Петербурге начал восстанавливаться

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Рынки коммерческой недвижимости по итогам мая 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге начали постепенно восстанавливаться, так как трафик в торговых центрах продолжает сохранять положительную динамику. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве на неделе 1–7 мая превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 2%, в Санкт-Петербурге — на 4%. Несмотря на то, что текущие показатели посещаемости куда ниже, чем до начала пандемии коронавируса, положительная динамика сохраняется уже более полутора месяцев
.
Эксперты рынка посчитали, что в первом квартале 2023 года показатель вакантности площадей в среднем составил 14,5%. При этом места ушедших западных брендов стали активно занимать торговые сети из Турции, Белоруссии и Италии. Также наблюдается оживление в сегменте стрит-ритейла. Кроме того, начали поступать активные запросы на открытие новых алкомаркетов, продуктовых магазинов и заведений общественного питания.

Аналитики указали на то, что объемы сделок в сегменте офисной недвижимости Москвы во втором квартале будут не ниже, чем за тот же период прошлого года. А вот ситуация на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга будет немного хуже за счет сохраняющегося эффекта низкой базы. Однако в целом показатели будут стабильны и резких падений, пока что, не прогнозируется.

17 апреля газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании CORE.XP писала, что по итогам первого квартала текущего года объем сделок с офисной недвижимостью на столичном рынке оказался рекордным за последние 15 лет. За три месяца были куплены и арендованы 446 тыс. кв. м данного вида объектов — столь высоких показателей на рынке не наблюдалось с 2008 года.

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