В России в 2022 году из-за снижения продаж сигарет от вырубки спасли 320 тыс. деревьев

Снижение объема производства сигарет на территории России на 1,7% по итогам 2022 года сохранило 320 тыс. деревьев от вырубки. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Рослесинфорга.

«Если вспомнить, что ежегодно в мире производят около 6 трлн сигарет, для чего вырубают 600 млн деревьев, то благодаря сокращению объемов производства удалось сохранить порядка 320 тыс. деревьев (из расчета 0,0001 дерева для производства одной сигареты)», — сказал директор ведомства Павел Чащин.

Он уточнил, что в целом вырубать не стали около 800 га спелого леса. Такая площадь, по словам Чащина, эквивалентна территории четырех княжеств Монако.

В первой половине марта российское правительство одобрило изменения в УК РФ за производство и оборот сигарет без лицензии.

В середине апреля пульмонолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Ирина Окольникова рассказала, что при парении вейпов и похожих курительных девайсов человек действительно не вдыхает продукты горения никотина и вредных примесей, содержащихся в обычных сигаретах. Однако сам никотин и те химические вещества, которые входят в состав жидкости для вейпа, также негативно влияют на организм человека и его здоровье, как и сигареты.