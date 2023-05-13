Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России в 2022 году из-за снижения продаж сигарет от вырубки спасли 320 тыс. деревьев

close
100%
freepik.com

Снижение объема производства сигарет на территории России на 1,7% по итогам 2022 года сохранило 320 тыс. деревьев от вырубки. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Рослесинфорга.

«Если вспомнить, что ежегодно в мире производят около 6 трлн сигарет, для чего вырубают 600 млн деревьев, то благодаря сокращению объемов производства удалось сохранить порядка 320 тыс. деревьев (из расчета 0,0001 дерева для производства одной сигареты)», — сказал директор ведомства Павел Чащин.

Он уточнил, что в целом вырубать не стали около 800 га спелого леса. Такая площадь, по словам Чащина, эквивалентна территории четырех княжеств Монако.

В первой половине марта российское правительство одобрило изменения в УК РФ за производство и оборот сигарет без лицензии.

В середине апреля пульмонолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Ирина Окольникова рассказала, что при парении вейпов и похожих курительных девайсов человек действительно не вдыхает продукты горения никотина и вредных примесей, содержащихся в обычных сигаретах. Однако сам никотин и те химические вещества, которые входят в состав жидкости для вейпа, также негативно влияют на организм человека и его здоровье, как и сигареты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях