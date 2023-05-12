Замглавы Минфина Моисеев сообщил о возможности обмена замороженных активов небольших банков

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что объем заблокированных российских активов за границей примерно совпадает с объемом зарубежных активов, замороженных в России. И у небольших банков в частных случаях получается ими обмениваться, уточнил Моисеев. Об этом пишет ТАСС.

«Принятые нами решения привели к тому, что называется реторсия, а именно некий переговорный рычаг… Собственно, уже какие-то отдельные отголоски по отдельным частным ситуациям, такие разговоры идут», — отметил Моисеев.

По словам замминистра, небольшие банки могут сейчас договориться, вывести свои небольшие средства из-за рубежа путем обмена их на замороженные деньги иностранцев, «то есть отдельно локальные вещи такие происходят».

Накануне Центробанк предупредил россиян о рисках хранения средств в иностранных банках. Тогда же зампред Банка России Алексей Гузнов рассказал, что регулятор готовит несколько исков по возврату международных резервов, которые заблокированы за рубежом.

Весной прошлого года Минфин оценивал в $300 млрд сумму замороженных за рубежом золотовалютных резервов России.