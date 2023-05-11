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Министр экономики ФРГ Хабек намерен запретить новые системы отопления на нефти и газе с 2024 года

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Global Look Press

У германских домохозяйств и предприятий со следующего года может не стать возможности закупать новые системы отопления, работающие на нефти и природном газе. Соответствующий законопроект предложил подготовить министр экономики ФРГ Роберт Хабек, сообщает местный журнал Der Spiegel.

Речь идет о предлагаемом законопроекте об энергоснабжении зданий, продвигаемому по указанию Хабека, представляющего партию «Союз 90/Зеленые». Однако до вступления соответствующей инициативы в силу может пройти продолжительный период времени. Это необходимо для дальнейшей проработки законопроекта, уточняется в статье.

«В недавнем интервью Хабек намекнул, что, в конце концов, может пройти еще больше времени, прежде чем новый закон вступит в силу», — заключается в материале.

15 апреля агентство Reuters со ссылкой на слова главы Федерального ведомства по делам картелей Андреаса Мундта сообщило, что антимонопольный регулятор Германии начал расследование в отношении поставщиков энергоносителей в связи с возможными нарушениями процедуры ценообразования на внутреннем рынке ФРГ. Поводом для процедуры стали жалобы потребителей на повышение стоимости различных видов топлива и возможное злоупотребление государственным ограничением цен на энергоносители.

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