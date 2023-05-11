ЕК: Евросоюз имеет юридическое заключение, что активы РФ можно использовать для Украины

Представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, что Европейский союз имеет юридическое заключение о том, что иммобилизованные на территории ЕС российские активы можно использовать для восстановления территории. Об этом Виганд сообщил в ходе брифинга в Брюсселе, передает РИА Новости.

По словам представителя Еврокомиссии, в данный момент возможное использование доходов от этих активов обсуждается.

«Страны Евросоюза также ведут обсуждение в отношении государственных российских иммобилизованнных активов, в частности, активов Центрального банка РФ. Дискуссия идет об идее работать с такими активами, использовать доходы от них, так как мы должны соблюдать законы и не можем просто конфисковать такие активы. Но по юридическому заключению мы имеем право работать с активами, которые были иммобилизованы», — пояснил он.

Ранее Кристиан Виганд сообщал, что сумма замороженных активов физлиц и компаний России из санкционных списков Европейского союза в данный момент составляет около €24,1 млрд.