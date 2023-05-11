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Премьер Польши Моравецкий предложил запретить регистрацию в стране фирм с капиталом РФ и Белоруссии

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Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Еврокомиссии (ЕК) запретить на территории республики возможность регистрации компаний с капиталом из России и Белоруссии. Слова министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика приводит РИА Новости.

Еще одним вариантом для ужесточения санкций может стать запрет на импорт в европейские страны российских и белорусских прицепов. Соответствующие предложения были озвучены для возможного включения в 11-й пакет антироссийских ограничений, уточнил он.

«Господин премьер Матеуш Моравецкий обратился к Европейской комиссии с предложением включения в 11-й санкционный пакет российских и белорусских автомобильных прицепов, а также запрета регистрации в Польше фирм с российским и белорусским капиталом», — заключил Адамчик.

11 мая глава Министерства финансов (Минфина) США Джанет Йеллен заявила, что новой стратегией американских властей станет пресечение попыток обойти действие антироссийских санкций. В качестве инструмента для ужесточения контроля над соблюдением торговых и экономических ограничений она предложила улучшить обмен информацией между странами, а также перекрыть конкретные каналы, которые Россия использует для «оснащения и финансирования своих Вооруженных сил».

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