«ЛитРес»: рынок самиздата в России впервые превысил 1 млрд рублей по итогам первого квартала

По итогам первого квартала текущего года объемы рынка самиздата на российском внутреннем рынке впервые превысили 1 млрд рублей в денежном выражении. С января этот показатель увеличился на 18% год к году, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков ГК «ЛитРес».

«Рынок самиздата в России в первом квартале вырос на 18% год к году и впервые превысил 1 млрд рублей. Доля самиздата на цифровом книжном рынке сегодня превышает 35%, причем в категории электронных книг он всего на 6 процентных пунктов отстает от издательств», — говорится в материале.

Значительный рост выручки по итогам первого квартала текущего года продемонстрировала платформа «Литрес: Самиздат». Ее доходы с января увеличились на 42%. Доля платформы на российском рынке составила 37%. За первые месяцы 2023-го количество зарегистрированных пользователей выросло до 203 тыс. (+26%), заключается в статье.

22 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение сервиса для чтения электронных книг «ЛитРес» сообщила, что объем продаж бизнес-литературы в штуках упал в феврале на 28% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. В компании объяснили тренд снижением интереса к жанру.