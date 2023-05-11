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Red Pilled TV: санкции вместо нанесения вреда России ускорили отказ от доллара в мире

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Shutterstock

Экономические санкции, которые были введены странами Запада в отношении Российской Федерации, резко ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины. Такое мнение высказал американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис в видео на YouTube-канале Red Pilled TV.

По его словам, несмотря на санкции, уровень валового внутреннего продукта (ВВП) в России вернулся к тем значениям, которые были до начала российской специальной военной операции на Украине.

В качестве доказательства Моррис привел в пример график роста ВВП РФ и Украины. На нем украинские макроэкономические показатели стали резко ухудшаться после введения антироссийских санкций.

Кроме того, по словам Морриса, рестрикции значительно изменили положение американского доллара в мире. Если в период с 2001 по 2022 год доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах сократилась с 71% до 55%, то за последний год она уменьшилась еще на 8%.

Эксперт заметил, что за последний год доля американской валюты сокращалась в 10 раз быстрее, чем в среднем за последние 20 лет. Моррис добавил, что сложившаяся в мире обстановка заставляет государства прибегнуть к другим валютам для торговли, что представляет угрозу для американской финансовой системы.

Ранее сообщалось, что ЕС предлагает ввести санкции против 12 физлиц и трех СМИ из России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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